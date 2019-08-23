Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."
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Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
Ömer Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."
-"Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız"
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar TFF'den Emine Bulut kararı Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı