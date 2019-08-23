Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."
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Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

1 saat önce

Ömer Çelik: "(Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

Ömer Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi."

-"Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız"

Emine Bulut, Ömer Çelik, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
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