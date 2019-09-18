Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.
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Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.

59 dakika önce

Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.

Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik: Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.

Ömer Çelik, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
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