Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.