Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.
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Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
Ömer Çelik: "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz