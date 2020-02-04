Ömer Çelik: "FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde... - Son Dakika

Ömer Çelik: "FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz."

Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele devletin bütün kurumları tarafından kendi mecrası içerisinde...

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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