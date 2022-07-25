"Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bu çabalarını takdir eden bir açıklama yapması beklenir"

"(Hamaney ile görüşmede Türk Bayrağının olmaması) Bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına dönük değildir"

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik: '(Hamaney ile görüşmede Türk Bayrağının olmaması) Bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına dönük değildir' - Son Dakika

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