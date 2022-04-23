Ömer Çelik: "HDP milletvekili Paylan) Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir HDP milletvekili, Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz." dedi.

Çelik, AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığınca Asmalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, kahraman Mehmetçiğin Türkiye'yi terör tehdidine karşı korumak için Pençe-Kilit Operasyonu'nu yaptığını hatırlattı.

Buradan kahraman askerlere dua ve selam gönderdiklerini dile getiren Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

O kahramanları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkemizi terör tehdidiyle tehdit etmeye kalktıkları zaman Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız şunu söylemişti; 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' demişti. Yine bir gece ansızın gittik. Yurt içinde jandarmamızın ve polisimizin Eren operasyonları, şimdi topraklarımızın dışında Pençe-Kilit Operasyonu ile bir kere daha ülkemize, vatanımıza, topraklarımıza, egemenliğimize, güvenliğimize göz dikenlere 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediğimiz gibi tekrar hak ettikleri dersi veriyoruz. Bundan sonrasında da hiç kimsenin Türkiye'yi tehdit etmesine, hiç kimsenin insanımızı taciz etmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz.

Dışımızdan yapılan bu saldırılarla uğraştığımız gibi içimizdeki şer şebekesiyle, sabotaj şebekesiyle de uğraşmaya devam ediyoruz. Bir HDP milletvekili, Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz. Hiç kimse Türk milletine iftira atamaz, hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez. Geçmişte hatırlayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz Türkiye olarak kendimize güveniyoruz. İsteyen bütün ülkeler arşivleri açsın ve buna tarihçiler karar versin.' demişlerdi. Türkiye masaya oturdu ama bu iftirayı atanlar, bu ahlaksız teklifleri verenler masadan kaçtılar. Eğer Türkiye ile masada konuşmak isteyen varsa masada konuşuruz. Sahada konuşmak isteyen varsa sahada cevabımızı veririz."

Çelik, Türkiye'ye karşı yapılan propagandalara aldanılmaması gerektiğini belirterek, "Birileri sözde Ermeni soykırımını gündeme getirerek milletimize iftira attığında onlara cevabı bu meydandan vereceğiz. Yine birileri terörle, tehditle, tacizle ülkemize yan gözle baktığında yine onlara cevabı bu meydandan vereceğiz." diye konuştu.