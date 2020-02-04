Ömer Çelik: "(İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese... - Son Dakika

Ömer Çelik: "(İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese...

21 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."

Ömer Çelik: (İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese...

Ömer Çelik, Avrupa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:23 Kaynak: AA
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