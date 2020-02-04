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Ömer Çelik: "(İdlib) Bütün Avrupa'yı etkisi altına alacak bir göç tehlikesi konusunda herkese...
21 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:23 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."
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