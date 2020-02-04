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Ömer Çelik: "(İdlib) Milli çıkarlarımız açısından bölgede bulunuyoruz"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:53 Kaynak: AA
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