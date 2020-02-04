Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik: '(İlker Başbuğ) Arkadaşlarımız hem meclisin itibarını korumak, hem de kişisel haklarını... - Son Dakika
Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ) Arkadaşlarımız hem meclisin itibarını korumak, hem de kişisel haklarını...
6 saat önce
AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:05 Kaynak: AA
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
(8)
Son Dakika 65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli oluyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine yanıt verdi İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir