Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk... - Son Dakika

Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir."

Ömer Çelik: (İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...

Genelkurmay Başkanlığı, İlker Başbuğ, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:53 Kaynak: AA
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