Ömer Çelik: "İsrail Adalet Bakanının boyu Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail Adalet Bakanının boyu Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yurtta Sulh Konseyi üyeleri açığa çıkarılmalı" açıklamasını değerlendiren Çelik, "Hükümetimizin, FETÖ terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele konusunda en büyük destek MHP'den gelmektedir. FETÖ'ye ait unsurların devletimizin tüm birimlerinden ve alanlarından kazınması konusunda hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara destek verme hususunda AK Parti ile MHP arasında yüzde yüz görüş birliği vardır. Bahsettiğiniz konseyin ortaya çıkarılması en önemli hedeflerden bir tanesidir. Devletimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdittir. Sadece ana damarlardan değil kılcal damarlardan da temizlenmesi hususunda güçlü bir irade vardır. Hangi alan olursa olsun bunun temizlenmesi konusunda ki bu güçlü irade Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz tarafından güçlü bir şekilde ayakta tutulmaktadır. Hangi alanda olursa olsun bu unsurlar ortaya çıkartılacak ve bu terör örgütü tüm unsurlarıyla dağıtılana kadar devletimiz teyakkuz halinde olacaktır. Hiçbir şekilde gevşeme söz konusu olmamalıdır" diye konuştu.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in, "Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" sözlerine tepki gösteren Çelik, "İsrail Adalet Bakanının boyu Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez. Filistinli annelerin öldürülmesini meşru bulan, böyle katliam çağrısı yapan birisinin herhangi halkı övmesi o halk için bir iftiradır. Ortadoğu'daki Kürt kardeşlerimizi biz iyi tanıyoruz, hepsiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkisi vardır. Bu kişinin yaklaşımı onların reddedecekleri bir yaklaşımdır. Kendisine PYD'nin, PKK'nın, YPG'nin kardeşliği hayırlı olsun diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yönelik Çelik, şunları söyledi:

"Bu kadar sorumsuz bir Genel Başkan olabilir mi? Netanyahu ile danışıklı dövüş içerisinde sen beni eleştir ben seni eleştireyim böylece seçimleri kazanalım gibi bir oyun içerisinde olunduğunu ifade ediyor. Artık bu açıklamaları yapan kişinin siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmıştır, bu psikolojinin konusudur. Bununla ilgili psikologlardan yorum almakta fayda vardır.

Diyor ki: 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin.' Hiç kimse de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmaya çok meraklı değil. Kılıçdaroğlu gibi sürekli yanlış bilgi üreten, yalan söyleyen birisinin 'benim cumhurbaşkanım değil' ifadesinin bizim açımızdan bir ciddiyeti yoktur.

Diyor ki: 'Nasıl bir seçimle geldiğini ben gayet iyi biliyorum.' Bu, Türkiye'deki seçimlere, vatandaşın iradesine ve milli iradeye dönük her türlü prensibin reddedilmesi anlamına geliyor. Hiçbir şekilde demokrasiye saygı duymayan, seçimlere saygı duymayan, seçim kaybettikçe artık seçim kaybettikçe bu koltukta niye kalıyorsun sorusuna cevabı olmadığı için bu seferde seçimleri aşağılamaya başlayan bir ruh halinin ürünü olarak önümüze geliyor. Bir siyasal partinin başındaki genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, siyasal olan her alanın dışına çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanımıza hitap ederek 'müsvedde' tabirini kullanıyor. Kendisine aynaya bakmasını öneriyoruz. Aynaya baktığında şunu görecek: 31 Mart seçimleri gerçekleştiğinde o akşam aynaya baktığında göreceği müsveddenin temize çekildiğini de görecek."

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında da bir değerlendirmede bulunan Çelik, "Bu sanatçıların söylediği sözlerin hiçbir şekilde eleştiri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dünyanın her yerinde bu suç kabul edilir. 'Mahzenlerde öldürürler, ayaklarından asarlar' demek eleştiri değildir. Buna eleştiri diyenler bile isteye bir insanlık suçunu örtüyorlar" açıklamasını yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunu, "ABD askeri heyeti Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlayan Çelik, "Ulusal Güvenlik Danışmanı gelecek Türkiye'ye. Yılbaşından sonra gerçekleşecek. Bizden de Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığında bir heyet Amerika'ya gidecek. Biz müttefiklerimizle, Astana ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle güçlü bir diplomatik temas içerisinde bütün bu politikayı yürütüyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra arzu ettiğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili sorulan bir soruya Çelik, "Darbeye karışanların darbeyle olan ilişkilerini grileştirmeye, flulaştırmaya çalışıyorlar, darbeye direnenlere ise bir itibarsızlaştırma politikası güdüyorlar. Bu argümanlarının en çok alıcı bulduğu yerde CHP'dir. Özgür Özel'in ortaya koyduğu tutumu böyle değerlendirmek gerekir. Savunma Bakanımız o gün Meclis'te son derece birleştirici bir konuşma yaptı. Ömrünün tamamını silahlı kuvvetlere hizmet etmek için geçirmiş bir asker olarak silahlı kuvvetlerin pozisyonu çerçevesinde yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin bütün partilerin ortak meselesi olması gerektiğini, bunun Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir mesele olduğunu söyledi. Özel'in konuşması ise, darbeye karışanların, darbeyle ilişkilerini flulaştırmaya çalışan ama darbeye direnen kahramanların darbeye direnişlerini itibarsızlaştırmaya çalışan o hattın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Özel'in yaptığı konuşma şimdiye kadar gördüğümüz en itibarsız ve maalesef en gayrimeşru konuşmalardan bir tanesidir. Tabi ki tazminat ve ceza davası açılacaktır. Gerek milletimizin maşeri vicdanı, gerek yaşananlar burada haklı tarafın kim olduğunu göstermektedir. Asker üniforması giymiş teröristlerin yaptıklarını mazeret üreterek hafifletmeye çalışanların, o gece bu darbeye direnenleri itibarsızlaştırma politikalarının yeni bir aşaması olarak görüyoruz bunu. AK Parti, Milli Savunma Bakanımızın arkasındadır" cevabını verdi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MAcron'un yaptığı açıklamalara yönelik değerlendirmede bulunan Çelik, "Çekilme sonrası SDG'ye desteklerini devam ettireceklerini söylemeleri vahimdir. Eğer Fransa, Suriye'nin barış içinde geleceğine gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır. Bunun yerine Türkiye'nin düşmanı SDG, PYD veya YPG'yi desteklemek bir müttefike yakışmaz" dedi.

