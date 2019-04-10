Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Arzumuz Seçim Sonuçlarının Net Bir Şekilde Billurlaşması ve...

Ömer Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Arzumuz Seçim Sonuçlarının Net Bir Şekilde Billurlaşması ve...

1 saat önce

Ömer Çelik: "(İstanbul seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır"

Ömer Çelik:
Ömer Çelik: " (İstanbul seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:56 Kaynak: AA
İstanbul, Ömer Çelik, Politika
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