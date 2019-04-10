Ömer Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Arzumuz Seçim Sonuçlarının Net Bir Şekilde Billurlaşması ve...
1 saat önce
Ömer Çelik: "(İstanbul seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır"
Ömer Çelik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:56 Kaynak: AA
: " (İstanbul
seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır"
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