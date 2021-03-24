Ömer Çelik: "(Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar" - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk MKYK toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Kabine revizyonu) Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir."

Çelik: "Kadın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya, kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz."