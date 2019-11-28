Ömer Çelik : Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa 'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret.

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