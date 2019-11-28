Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini...
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini... - Son Dakika

Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini...

6 saat önce

Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret.

Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini..., System.String[]

Ömer Çelik: Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret.

Ömer Çelik, Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:34 Kaynak: AA
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