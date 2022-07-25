AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (4)
"(Muhalefet) Çalışmanın ortasında çıkıyorlar, işte bir iktidara gelirsek şunu şunu yapacağız diyorlar. Hükümetimiz o çalışmayı tamamlayıp da açıkladığı zaman, biz dedik de oldu gibisinden şimdi de hizmet üretememe hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete bir gasp siyasetine geçtiler"
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik: '(Muhalefet) Hizmet üretememe, hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete geçtiler' - Son Dakika