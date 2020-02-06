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Ömer Çelik: "Ne pist ile ilgili ne başka bir alan ile ilgili havacılık emniyetini riske atacak...
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)
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