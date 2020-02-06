Ömer Çelik: "(Pistten çıkan uçak) Spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(Pistten çıkan uçak) Spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir' - Son Dakika

Ömer Çelik: "(Pistten çıkan uçak) Spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir"

7 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Pistten çıkan uçak) Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir."

Ömer Çelik: (Pistten çıkan uçak) Spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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