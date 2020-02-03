Ömer Çelik: "Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir' - Son Dakika

Ömer Çelik: "Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi.

Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İdlib'te şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız için şifalar diliyoruz. Kahraman askerlerimize rejim unsurları tarafından yapılan bu hain saldırıya cevap verildi ve verilmeye devam edilecek. Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ömer Çelik, AK Parti, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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