Ömer Çelik, Seçimleri Değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin bir parçası olan itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek, "Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz.

Çelik, Le Meridien Hotel'de düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.



Her seçimden sonra olduğu gibi Türkiye'deki seçimlerle ilgili çok sayıda yorum çıktığını dile getiren Çelik, Türkiye'nin demokratik gücünü ve demokrasi kapasitesini takdir eden yorumlar olduğu gibi iki aşamaya ayrılarak üzerinde durulması gereken yorumlar da yapıldığını söyledi.



Çelik, bunların birincisinin yanlış anlaşılma ya da yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar olduğunu vurgulayarak, diğerinin ise yakından tanınan, bir çoğu bilinen birtakım kara propaganda denilen merkezlerin ürettiği propaganda olduğunu kaydetti.



Doğru bilginin verilmesinin görevleri olduğunu belirten Çelik, "Doğru bilgi verildiği zaman gerçek gazeteciler bunu doğru bir şekilde değerlendirecektir. Ama kara propaganda merkezlerine karşı yapacağımız çok fazla bir şey yok. Onlara karşı da görüşlerimizi kayda geçirmiş olacağız." diye konuştu.



Çelik, Batı demokrasilerini ve dünyanın herhangi bir yerinde yapılan seçimleri dış politika açısından takip ettiklerini anlatarak, Batı ve ileri demokrasiler açısından tartışılan iki meseleden birinin seçime katılım oranının düşmesi, demokratik seçimlerin sonuçlarından umutlarını keserek daha merkezkaç hareketlere yönelmesi olduğunu söyledi.



Diğerinin de insanların aşırı sağ ve sol denilen popülist hareketlere yönelmesi olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:



"Türkiye'deki seçimlerde her zaman katılım oranının yüksek olması son derece şaşırtıcı bulunan, takdir edilen bir meseledir. Diğer demokrasiler açısından başka problemler de bunun eşliğinde tartışılır. Hatta son zamanlarda görüyorsunuz. Mesele Fransa'da ve diğer yerlerdeki seçimlerde geleneksel siyasi hareketlerin dışlanıp, kurumsallaşmış, yerleşmiş siyasi hareketlerin dışlanıp yepyeni siyasi hareketlere doğru seçmenin kayması şeklinde bir tablo söz konusu. Türkiye açısından bakıldığında yüzde 85'lik yüksek bir katılım oranıyla bu seçimlerin gerçekleşmesi önemli."



Ömer Çelik, her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri davet ettiklerini, AGİT'ten gelenlerin olduğunu söyledi.



Çelik, bu sefer de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen 22 kişilik heyetin, çeşitli illerde çalışmaları takip ettiğini anlattı. Ömer Çelik, ilk yayınladıkları raporda, kendilerine sunulan erişim imkanından duyulan memnuniyetleri dile getiren yabancı heyetin, seçime katılım oranından, Türk halkının demokrasiye bağlılığından övgüyle ve takdirle söz ettiğini vurguladı.



"Yabancı gözlemciler görev tanımlarının dışına çıkıyor"



AK Parti Sözcüsü Çelik, yabancı gözlemcilerin ayrıca çeşitli yerlerde yaptıkları çalışmalarda, seçimle ilgili mekanizmaların, emniyet subaplarının, vatandaşın sandığa erişim imkanlarının güçlü olmasından dolayı büyük bir memnuniyet ifade ettiklerini aktardı.



Her seçimden sonra yaşanan bir durum olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:



"Bu yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını maalesef Avrupa'nın içerisinde tutarlı bir şekilde değerlendirirken Avrupa dışına çıkıp da seçimleri gözlemledikleri zaman görev tanımlarını çok fazla geniş tutuyorlar, tanımın dışına çıkıyorlar. Birtakım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Bu sefer de maalesef böyle oldu. Bütün bu takdirlerin yanı sıra durduk yere 'Yüksek Seçim Kurulu'nun görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır' gibisinden bir açıklama yapıldı."



YSK'nın yüksek bir kapasiteye ve tecrübeye sahip olduğunu, seçimleri yöneten dünyadaki pek çok kuruma örnek olarak gösterilebileceğini dile getiren Çelik, Amerika'daki, Avrupa'daki seçimlerde, liberal demokrasilerin çoğunda seçim sistemleri ve seçimleri yöneten kurumların eksikliklerine ilişkin tartışmalar yapıldığını, YSK'nın orada eksiklik olarak görülen hususları giderme açısından son derece donanımlı olduğunu söyledi.



"YSK'nın sonucuna herkes saygı duyuyor"



YSK'nın görevini tam olarak yapmasının devletin, milletin ve demokrasinin gücü olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu, yanlış bir tutumdur. Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."



YSK'nın sonucuna herkesin saygı duyduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke olduğunu, YSK'nın bu konudaki kapasitesine güvendiklerini söyledi.



Bütün siyasi partilerin YSK'nın itibarını korumayı görev edinmesi gerektiğini dile getiren Çelik, demokrasinin gücü, vatandaşın sandığa iradesinin yansıması konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini anlattı.



"Tek bir vatandaşımızın oyu zayi olmasın"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle devam etti:



"Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi sürekli olarak 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle" diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."



Çelik, demokratik rejimde kaybeden aday ve parti olurken her hal ve şart altında vatandaşın, milletin kazandığını kaydetti.



(Sürecek)

