Ömer Çelik: " Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek"