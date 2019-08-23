Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor.
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Ömer Çelik: "Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor.

40 dakika önce

Ömer Çelik: "Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor.

Ömer Çelik: " Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek"

Ömer Çelik, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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