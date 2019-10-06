Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik'ten ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sine sert tepki
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Ömer Çelik'ten ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sine sert tepki

21 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, bir FETÖ firasinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığına ilişkin attığı tweet'i beğenmesini sert biçimde eleştirdi.

Ömer Çelik'ten ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sine sert tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, bir FETÖ firasinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığına ilişkin attığı tweet'i beğenmesini sert biçimde eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sn. Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'nisini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir. Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. ABD Büyükelçiliği Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. Hiçbir büyükelçilik Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Devlet Bahçeli'ye ve MHP camiasına da bir kere daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, "ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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