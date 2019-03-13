Ömer Çelik'ten AP'nin Türkiye Kararına Tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına tepki göstererek, "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir" dedi.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, Avrupa
Parlamentosu'nun Türkiye
kararına tepki göstererek, "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu'nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar. AB
'nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:58 Kaynak: İHA
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