Üye Girişi
Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım - Son Dakika

Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım

02.09.2021 20:22
Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi görmek isteyen bir kadına ilişkin söylediği sözlere, "Bu tabi insanlık dışı bir yaklaşım.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi görmek isteyen bir kadına ilişkin söylediği sözlere, "Bu tabi insanlık dışı bir yaklaşım. Bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi orada espri konusuymuş gibi anlatıyor. Bunu vurgularken kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Tiyatrocu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek söze başlayan Çelik, Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediğini söyledi. Çelik, ses sanatçısı İnci Çayırlı ile oyuncu Nusret Çetinel'e de rahmet diledi.

'TÜRKİYE'NİN BİR TANE DAHA MÜLTECİ ALACAK KAPASİTESİ YOK 'Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıracak kapasitesi olmadığını belirten Çelik, "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yok. Yani birileri Afganistan'da yeni krizler ortaya çıkar ve bu kriz çerçevesinde bir göç dalgası olursa kendi ülkelerine göçmen gelmemesi için Türkiye'yi bir tampon bölge olarak düşünüyorlarsa ya da bir göçmen kampı gibi düşünüyorsa hayatlarının en büyük yanılgısını yaşıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmayacak. Göçmenleri kendi ülkenizde tutun gibisinden gayri insani ve siyasi yaklaşımla kabul edilecek bir yaklaşım değildir. Biz bunu çok çeşitli defalar muhataplarımıza ifade etmişizdir" diye konuştu.Türkiye'nin dünyanın en geniş kapsamlı iade merkezlere sahip olduğunu söyleyen Çelik, "Herkesin oturup Afganistan ile ilgili olarak kapsamlı bir plan düşünmesi lazım. Buradaki kaos nasıl önlenir, burada oluşacak mülteci baskısının Afganistan'da durdurulması, Afganistan konumlandırılması, Afganistan'ın dışına taşmaması nasıl sağlanabilir gibi bunu düşünmek lazım. Bununla ilgili olarak da ellerini taşın altına koymaları lazım. Gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak bu konuyu iyi değerlendirmeleri lazım" dedi.'1409 VATANDAŞIMIZ AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLDİ'Türkiye'nin en sıcak dış politika konusunun Afganistan olduğunu vurgulayan Çelik, "Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 16 Ağustos'tan itibaren ortaya çıkan tabloyla birlikte, 16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda askerlerimiz 6 yıldır orada NATO kapsamında görev yapıyor. 2002'den bu yana da silahlı kuvvetlerimiz Afganistan'da görev yapıyor. Yani yaklaşık 19 yıldır, 20 yıldır Afganistan'da silahlı kuvvetlerimiz. Aynı zamanda da 6 yıldır Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyor, işletiyor. Tabii ki değişik seçenekler, havalimanının korunması için seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye'ye böyle bir talep olursa bu ele alınır ama öncelikli mesela Mehmetçik'in güvenliğidir. Geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Çeşitli diplomatik girişimlerimiz var. Bu geçiş dönemini yakın zamanda Taliban açıklayacağını söyledi. Bu geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde olması, Afgan halkının acılarını sona erdirecek mutabakatların ortaya çıkması şeklinde sürdürülecek. Tabii ki fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem kapsayıcı bir hükümet modelinin ortaya çıkması, hem istikrarın sağlanması konusunda yaklaşımlarımızı iletiyoruz. Tabii ki kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda bütün kaygıların ortadan kalktığı bir tablonun ortaya çıkmasını çok arzu ederiz. Geçmişteki bir takım sıkıntılı tabloların, asla kabul edilemeyecek bir takım yaklaşımların hiçbir şekilde söz konusu olmaması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.'SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE SONUCA VARILMIŞ DEĞİL'Sözcü Çelik, sosyal medya düzenlenmesinde hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine, "Toplantı yapıldı, arkadaşlarımız tarafından ama henüz sonuca varılmıştır diyemeyiz. İletişim Başkanlığımız, dünyadaki bütün örneklerle ilgili yasal düzenlemeleri inceledi. Meclis'ten arkadaşlarımız Bakan arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler" dedi.Çelik, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerde dar bölge veya daraltılmış bölge konusunda bir mutabakata varılıp varılmadığının sorulması üzerine, "Siyasi partiler yasasında çalışırken benimsediğiniz ve benimsemediğiniz bir sürü başlığı tartışırsınız. Bu konuyla ilgili şöyle bir yanlış yaklaşım olduğunu ifade etmek isterim. Yani 'Cumhur İttifakı için dar bölge, daraltılmış bölge arasında bir karar verme' gibisinden bir yaklaşım ortaya konuluyor. Yürütülen çalışmalar bütün modeller üzerinde yürütülen çalışmalardır. Burada yapılan çalışmalar resmen açıklanana kadar birer taslak çalışmalardır. Bu çalışmalar olgunlaşana kadar, bütün maddeler üzerinde mutabakata varılana kadar bu şekilde hiçbir haberi teyit etmiyoruz" açıklamasında bulundu.'FAŞİZM VE AHLAKSIZLIK BİRBİRİNİN İKİZ KARDEŞİDİR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi görmek isteyen bir kadının talebine yönelik yaptığı açıklamaları değerlendiren Çelik, "Bu tabi insanlık dışı bir yaklaşım. Dünyanın her tarafında gördüğünüz gibi bir kişi bir konuda faşist bir açıklama yapıyorsa, arkasından başka bir konuda ahlaksızca bir açıklama yapar. Faşizm ve ahlaksızlık birbirinin ikiz kardeşidir. İnsanlara su bile vermemekten bahsetmeyi politika zanneden, ondan sonra da bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi orada espri konusuymuş gibi anlatıyor. Bunu vurgularken kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor. Başka bir ahlak dışılık da katıyor. Meseleyi hikaye etmeye çalışıyor, önemli bir konudan bahsediyormuş. İnsanda biraz edep olur" ifadelerini kullandı.


Tanju Özcan, Ömer Çelik, Tüp Bebek, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım - Son Dakika


Son Dakika

Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı 20:43 Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı AK Parti ve MHP'nin 20:15 AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı 19:43 Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı
Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı 18:52 Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok 18:32 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak 17:41 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde         
20:45
Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor         
20:26
Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı         
19:59
Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı         
19:05
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
18:46
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çıkış tarihi duyuruldu! PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çıkış tarihi duyuruldu!         
14:32
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 20:57:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement