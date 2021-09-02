Ömer Çelik'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi görmek isteyen bir kadına ilişkin söylediği sözlere, "Bu tabi insanlık dışı bir yaklaşım. Bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi orada espri konusuymuş gibi anlatıyor. Bunu vurgularken kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Tiyatrocu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek söze başlayan Çelik, Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediğini söyledi. Çelik, ses sanatçısı İnci Çayırlı ile oyuncu Nusret Çetinel'e de rahmet diledi.

'TÜRKİYE'NİN BİR TANE DAHA MÜLTECİ ALACAK KAPASİTESİ YOK ' Türkiye 'nin yeni bir göç dalgasını kaldıracak kapasitesi olmadığını belirten Çelik, "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yok. Yani birileri Afganistan 'da yeni krizler ortaya çıkar ve bu kriz çerçevesinde bir göç dalgası olursa kendi ülkelerine göçmen gelmemesi için Türkiye'yi bir tampon bölge olarak düşünüyorlarsa ya da bir göçmen kampı gibi düşünüyorsa hayatlarının en büyük yanılgısını yaşıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmayacak. Göçmenleri kendi ülkenizde tutun gibisinden gayri insani ve siyasi yaklaşımla kabul edilecek bir yaklaşım değildir. Biz bunu çok çeşitli defalar muhataplarımıza ifade etmişizdir" diye konuştu.Türkiye'nin dünyanın en geniş kapsamlı iade merkezlere sahip olduğunu söyleyen Çelik, "Herkesin oturup Afganistan ile ilgili olarak kapsamlı bir plan düşünmesi lazım. Buradaki kaos nasıl önlenir, burada oluşacak mülteci baskısının Afganistan'da durdurulması, Afganistan konumlandırılması, Afganistan'ın dışına taşmaması nasıl sağlanabilir gibi bunu düşünmek lazım. Bununla ilgili olarak da ellerini taşın altına koymaları lazım. Gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak bu konuyu iyi değerlendirmeleri lazım" dedi.'1409 VATANDAŞIMIZ AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLDİ'Türkiye'nin en sıcak dış politika konusunun Afganistan olduğunu vurgulayan Çelik, "Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 16 Ağustos'tan itibaren ortaya çıkan tabloyla birlikte, 16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiren herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kabil 'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda askerlerimiz 6 yıldır orada NATO kapsamında görev yapıyor. 2002'den bu yana da silahlı kuvvetlerimiz Afganistan'da görev yapıyor. Yani yaklaşık 19 yıldır, 20 yıldır Afganistan'da silahlı kuvvetlerimiz. Aynı zamanda da 6 yıldır Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyor, işletiyor. Tabii ki değişik seçenekler, havalimanının korunması için seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye'ye böyle bir talep olursa bu ele alınır ama öncelikli mesela Mehmetçik'in güvenliğidir. Geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Çeşitli diplomatik girişimlerimiz var. Bu geçiş dönemini yakın zamanda Taliban açıklayacağını söyledi. Bu geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde olması, Afgan halkının acılarını sona erdirecek mutabakatların ortaya çıkması şeklinde sürdürülecek. Tabii ki fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem kapsayıcı bir hükümet modelinin ortaya çıkması, hem istikrarın sağlanması konusunda yaklaşımlarımızı iletiyoruz. Tabii ki kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda bütün kaygıların ortadan kalktığı bir tablonun ortaya çıkmasını çok arzu ederiz. Geçmişteki bir takım sıkıntılı tabloların, asla kabul edilemeyecek bir takım yaklaşımların hiçbir şekilde söz konusu olmaması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.'SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE SONUCA VARILMIŞ DEĞİL'Sözcü Çelik, sosyal medya düzenlenmesinde hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine, "Toplantı yapıldı, arkadaşlarımız tarafından ama henüz sonuca varılmıştır diyemeyiz. İletişim Başkanlığımız, dünyadaki bütün örneklerle ilgili yasal düzenlemeleri inceledi. Meclis'ten arkadaşlarımız Bakan arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler" dedi.Çelik, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerde dar bölge veya daraltılmış bölge konusunda bir mutabakata varılıp varılmadığının sorulması üzerine, "Siyasi partiler yasasında çalışırken benimsediğiniz ve benimsemediğiniz bir sürü başlığı tartışırsınız. Bu konuyla ilgili şöyle bir yanlış yaklaşım olduğunu ifade etmek isterim. Yani 'Cumhur İttifakı için dar bölge, daraltılmış bölge arasında bir karar verme' gibisinden bir yaklaşım ortaya konuluyor. Yürütülen çalışmalar bütün modeller üzerinde yürütülen çalışmalardır. Burada yapılan çalışmalar resmen açıklanana kadar birer taslak çalışmalardır. Bu çalışmalar olgunlaşana kadar, bütün maddeler üzerinde mutabakata varılana kadar bu şekilde hiçbir haberi teyit etmiyoruz" açıklamasında bulundu.'FAŞİZM VE AHLAKSIZLIK BİRBİRİNİN İKİZ KARDEŞİDİR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi görmek isteyen bir kadının talebine yönelik yaptığı açıklamaları değerlendiren Çelik, "Bu tabi insanlık dışı bir yaklaşım. Dünyanın her tarafında gördüğünüz gibi bir kişi bir konuda faşist bir açıklama yapıyorsa, arkasından başka bir konuda ahlaksızca bir açıklama yapar. Faşizm ve ahlaksızlık birbirinin ikiz kardeşidir. İnsanlara su bile vermemekten bahsetmeyi politika zanneden, ondan sonra da bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi orada espri konusuymuş gibi anlatıyor. Bunu vurgularken kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor. Başka bir ahlak dışılık da katıyor. Meseleyi hikaye etmeye çalışıyor, önemli bir konudan bahsediyormuş. İnsanda biraz edep olur" ifadelerini kullandı.