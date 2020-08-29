Ömer Çelik'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki - Son Dakika

Ömer Çelik'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır. Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz. Bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir" ifadelerini kullandı. Haber: ANKARA,
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