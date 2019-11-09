Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koyunları çalınan Ayşe Akgül ve Hasan Ali Akgül çiftine destek oldu. Çelik, Twitter hesabından hırsızların bulunması için polislerin çaba sarf ettiğini belirtti.



Edinilen bilgiye göre olay, 7 Kasım Perşembe günü 03.00 sıralarında Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Dağcı Mahallesi 5851 sokakta meydana geldi. Geçimlerini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 64 yaşındaki Hasan Ali Akgül ve Ayşe Akgül'ün 50 koyunundan 40'ı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah saatlerinde durumu fark eden çift koyunlarını aramaya çıktığında ise 4 kilometre uzaklıkta Suluca Mevki'inde 50 koyundan 10'unu buldu. Bunun üzerine çift durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise incelemede bulunup hırsızları aramaya başladı.



Durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşlı çifte sahip çıktı. Çelik'in yaptığı paylaşım ise şu şekilde:



"Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." - ADANA