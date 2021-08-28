Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt - Son Dakika

Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır"
" Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi"
"Silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir"
Kaynak: İHA
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