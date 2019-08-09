Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik'ten partilisine 'Sigarayı bırak' tavsiyesi
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Ömer Çelik'ten partilisine 'Sigarayı bırak' tavsiyesi

1 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi bayramlaştı.

Ömer Çelik'ten partilisine 'Sigarayı bırak' tavsiyesi, System.String[]
AK Parti Adana İl Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi bayramlaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sırada cebinde sigara gördüğü bir partilisinden sigarayı bırakmasını istedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti Adana milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu sırada cebinde sigara paketiyle Ömer Çelik ile bayramlaşmaya gelen bir partiliye Çelik, "O sigarayı bırak" diyerek tavsiyede bulundu. Partili vatandaş ise "Tamam" diyerek cevap verdi. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, beraberindeki Sözcü Çelik ve milletvekilleriyle birlikte partililerin bayramını kutladı. - ADANA
Kurban Bayramı, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:36 Kaynak: İHA
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