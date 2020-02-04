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Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:36 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız"
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