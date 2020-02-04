Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır' - Son Dakika

Ömer Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız"

Ömer Çelik: (Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır

Ömer Çelik, Orta Doğu, AK Parti, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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