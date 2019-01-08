Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere Dokunmayın' Diyen Kim Varsa, Aynaya Baksınlar,...
1 saat önce
Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar"
Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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