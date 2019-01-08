Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere Dokunmayın' Diyen Kim Varsa, Aynaya Baksınlar,...

Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere Dokunmayın' Diyen Kim Varsa, Aynaya Baksınlar,...

1 saat önce

Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar"

Ömer Çelik:
Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Türkiye, Ömer Çelik, Politika
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