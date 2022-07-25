Ömer Çelik: "Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması"

25.07.2022 18:47
Ömer Çelik: "Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)

"(Çöp evde bulunan kız çocuğu) Konuyu yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim"

"Aile Bakanlığımız devrede. Çok üzücü bir durum. Ama her açıdan o çöp evde bulunan çocuğun durumu ile ilgili olarak her açıdan yakından ilgileneceğimizi sahipsiz kalmayacağını bilmenizi isterim"

"Dün, Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yılını kutladık. İnşallah 100'üncü yılını da görkemli bir şekilde kutlayacağız"

"Büyük milletimizin hem sahada hem masada ortaya koyduğu mücadelenin bir neticesi olarak Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması"

"Bunun sayesinde bugün hak edilmiş bir Cumhuriyete ve hak edilmiş, bedel ödenmiş bir demokrasiye sahibiz."

"O anlaşmanın o zor koşullarda gerçekleşmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bir kere daha anıyoruz"

"(Ayasofya'nın açılışının 2'nci yıl dönümü) Ayasofya mabet kimliğine yeniden kavuştu"

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AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik: "Türkiye cumhuriyetinin tescil belgesi olarak ortaya çıkmıştır Lozan Antlaşması" - Son Dakika
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