Ömer Çelik: "Türkiye NATO'nun Genişlemesine Karşı Değil. Problem Terör Örgütlerine Verdikleri Destekle İlgilidir"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, NATO'nun genişlemesine ilkesel olarak hiçbir zaman karşı çıkmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdikleri desteklerle ilgilidir" dedi. Çelik, Atatürk Havalimanı'yla ilgili tepkilere ilişkin "Bunu tutup Atatürk'ü istismar ederek, Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, şöyle dedi:

"Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyoruz. Tam da bu bağlamda bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. AK Parti açısından NATO üyeliğinin ilke, prensip, kurallara bağlı olarak yürütülmesi her zaman önemli oldu. Müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerine verilen askeri ve siyasi destekleri Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül'den sonra terörizm net bir şekilde mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verilmesine hiçbir şahit olmadık. Türkiye bu mücadeleyi verirken müttefiklerimiz bazıları buradan patriotlarını tekrar kendi ülkelerine götürdüler. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK ve YPG'ye verilen destek her şekilde siyasi açıdan ilkesiz ve gayri ahlaki bir yaklaşımdır.

"NATO BİR GÜVENLİK ÖRGÜTÜDÜR, BU ÖRGÜTÜN MÜCADELE ALANI KÜRESEL TERÖRİZMDİR"

Diğer bölgelerde DEAŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar. PKK'yı ve YPG'yi temizlediğimiz bölgelerden Türkiye'nin sürekli olarak çekilmesini ifade ediyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi açık bir talepte bulunuyor, 'NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle bağını kesmesi gerekir' Özellikle Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor. Avrupa polis teşkilatının raporları açık ve net şekilde gösteriyor ki, İsveç'in Suriye'nin Haseki ketinde PKK ve YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net şekilde gözüküyor. İsveç Savunma Bakanı PKK'nın Suriye'nin başındaki şahısla zoom üzerinden toplantı gerçekleştiriyor. Ondan sonra diyor ki, 'Ben sorunun ne olduğunu tam olarak anlamıyorum. Bununla ilgili olarak Türkiye'de konuşmaya hazırım' Sorun şudur; NATO bir güvenlik örgütüdür, bu örgütün mücadele alanı küresel terörizmdir. Siz doğrudan NATO üyesi ülkenin hedef olarak gösterdiği terör yapılarıyla temas içerisindesiniz ve destek veriyorsunuz. Bu örgütler sizin ülkelerinizde para topluyorlar. Bu toplanan para silah olarak örgüte dönüyor.

Hem NATO içindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilemez. NATO'nun mantığı birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Bize karşı ambargo uygulanması gibi tavır kabul edilemez. Türkiye ne istiyor? Türkiye çok basit bir şey istiyor. NATO'ya üye olmak isteyenlerin de NATO'nun prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Hala diyorlar ki, 'Biz, bizden açık olarak ne istendiğini anlamıyoruz. Açık olarak ne istendiği şu, 'İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine bu desteği kesmenizi' istiyoruz. Türkiye, NATO'nun genişlemesine ilkesel olarak hiçbir zaman karşı çıkmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdikleri desteklerle ilgilidir.

Yeni bir siyasetin devamı olacak olan eserde Atatürk Havalimanı'nın orada yapılacak Millet Bahçesi'dir. Bunlar defalarca açıklandı. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu, 'Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek bunu çalmışlar' dedi. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Bunu tutup Atatürk'ü istismar ederek, Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Türk siyasi tarihinde Atatürk istismarcılarının yaptığı kötülüğün Atatürk'e de bu millete de haddi hesabı yoktur. Nitekim Taksim'in ortasında o muhteşem eser yapıldı, adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. Kimse kendi esersizliğine Atatürk'ü kalkan yapmaya çalışmasın. Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek."