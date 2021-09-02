AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesinin hem bölge hem dünya barışı için önemli olduğunu ifade etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye açısından Balkan ülkelerinin çok önemli olduğunu belirten Çelik, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ'a yaptığı ziyaretin önemli olduğunun altını çizdi.

Balkanlar'daki barış ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, " Avrupa Birliği'nin Balkanlar'a doğru genişleme politikasını her zaman destekledik. Bu konuda ayrımcı ya da ilkesiz davranılmaması gerektiğini söyledik. Gerek etnik, gerek diğer açılardan Balkanlar'ın sorununun çözülmesi, Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi hem bölge hem dünya barışı için fevkalade önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyle yürüttüğü temaslardaki sıklığın ve yakın diyaloğun buna katkı sağladığına işaret eden Çelik, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili bazı Avrupa basınında "Balkanları Türkiye'ye bırakmamak lazım, Balkanlar'da Türk etkisini kırmak lazım" gibi yanlış işlere imza atıldığına dikkati çekti.

Çelik, bunun, geçmişteki sorumsuzlukların yeniden sergilenmesi olduğunu ifade ederek, "Balkanlar'ı birilerinin arka bahçesi gibi görmesi Balkanlar'da barış ve istikrarı sağlamaz. Doğru politikalarla kardeşlik ilişkileriyle devletler arası münasebetlerle planla projeyle oraya katkı sağlayacak işler yapmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapmaktadır." diye konuştu.

Geçen hafta son derece önemli hizmetlerin, açılışların yapıldığını belirten Çelik, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile ilgili altyapının güçlendirilmesi çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

Bu çerçevede Ankara'da ay yıldız formatında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karargahının temelinin atıldığını anımsatan Çelik, 19 Mayıs 2023'te bu karargahın açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Çelik, bunun, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin altyapısının daha da güçlendirilmesi, yeni imkan ve kabiliyetlere kavuşulması, koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

"Türkiye, oyun değiştirici kabiliyete kavuştu"

Dünyada savunma sanayindeki yarışın çok büyük boyutlara eriştiğini belirten Çelik, yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağının, bunları rakiplerin kullanması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendirileceğinin her zaman bir mesele olduğunu kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında demiryollarının orduların hareketlerine nasıl uygulanacağının stratejilerinin konuşulduğunu anımsatan Çelik, şunları ifade etti:

"Artık pek çok aşamadan geçilerek bugün oyun değiştirici güç olarak bizim İHA, SİHA, TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir. Bu çerçevede geçen hafta Cumhurbaşkanımızın katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) teslimat ve kurs bitirme töreni fevkalade önemlidir. Burada ortaya konulan tablo, gerçekleşen performans ülkemizin bu oyun değiştirici kabiliyete nasıl kavuştuğunu göstermektedir. Sık sık ABD, İngiliz basınında, Rusya, Çin gibi bazı ülkelerdeki çeşitli değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde, birtakım stratejik analizlerde 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete kavuştuğu' ifade ediliyor. Bu son derece önemlidir. 10 sene evvel bunlara biz parasını versek bile ulaşamıyorduk. Bununla ilgili olarak sizi sıraya koyuyorlardı, en düşük, terk ettikleri teknolojiyi satmak için bile kongre kararı almaktan ya da başka şeylerden bahsediyorlardı. Bu kadar zaman içinde tüm bunların geride bırakılmış olması ve Türkiye'nin böylesine oyun değiştirici bir kabiliyete kavuşmuş olması bir dönüm noktasıdır."

Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş gibi vatanseverlerin ortaya koydukları emeklerin çeşitli vesilelerle yıllarca engellendiğini, "biz yapamayız" lobisinin bunlara set çektiğini, dış güçlerin müdahalelerinin olduğunu hatırlatan Çelik, "Şimdi, Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un vatanseverliğinin çizgisi aynen devam etmektedir. Bayraktar ailesinin bu çizginin devamı olarak, bu teknolojileri ülkemize kazandırma konusunda ortaya koyduğu performans takdire şayandır." dedi.

Bu kadar zor bir coğrafyada, bu kadar kaotik işler olurken, bütün bu kabiliyetlere kavuşuyor olunmasının savunma, istihbarat ve sınır güvenliği açısından son derece önemli olduğunu belirten Çelik, İHA'ların öneminin en son orman yangınlarında görüldüğünü anımsattı.

" TSK, Afganistan'da başarıyla görev yaptı"

En sıcak dış politika konusunun Afganistan olduğunu ifade eden Çelik, "Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edildi. Bu tahliye operasyonunu gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu

Türk askerinin, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda NATO kapsamında 6 yıldır görev yaptığını hatırlatan Çelik, TSK'nın 2002'den bu yana ise Afganistan'da bulunduğunu söyledi.

Çelik, 20 binden fazla TSK personelinin bu çerçevede görev yaptığını belirterek, böylesine zor, 3-4 kez radikal şekilde dengelerin değiştiği, her gün iç savaşın yaşandığı bir ortamda şanla şerefle gururla başarıyla halkın teveccühünü kazanarak görev yapan TSK'yı tebrik etti.

Daha önce, Kabil Havalimanı'nın korunmasına ilişkin seçeneklerin değerlendirildiğini, Türkiye'ye böyle bir talep olursa bunun ele alınacağını, önceliğin Mehmetçiğin güvenliği olduğunu söylediğini anımsatan Çelik, bütün diplomatik çabalar, askeri seçenekler değerlendirildikten sonra en son kahraman Mehmetçiğin Afganistan'dan ayrıldığını kaydetti.

Afgan halkının TSK'ya nasıl güvenildiğini, nasıl teveccüh gösterdiğini, nasıl sahiplendiğini ziyaretlerinde gördüklerini dile getiren Çelik, pek çok NATO askerinin dolaşamadığı sokaklarda, pazarlarda, halkın arasında TSK mensuplarının yer aldığına dikkati çekti.

(Sürecek)