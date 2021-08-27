Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, Kabil'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kabil'de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır."
Kaynak: AA
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