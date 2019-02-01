Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile Anlaştı' Gibi Bir Haber Gördüklerinde Doğrudan Bir...

Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile Anlaştı' Gibi Bir Haber Gördüklerinde Doğrudan Bir...

47 dakika önce

Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler"

Ömer Çelik:
Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Ömer Çelik, Hükümet, Güncel
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