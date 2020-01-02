Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi - Son Dakika

Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı.

Ömer Çelik: Yüce Meclis, Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi. Akdeniz'de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz'in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya Tezkeresi etrafımızdaki ülkelerde boy gösteren vahşi işgalciliğe, yeni-sömürgeciliğe karşı hukuktan, sorumluluktan ve barıştan yana bir iradedir. Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak, yakın bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergiledi. Libya Tezkeresi Yüce Meclisimizden geçer geçmez en hızlı olumsuz tepki veren ülkelere bakılırsa, tablo daha net anlaşılır. Türkiye'yi kendi limanlarına hapsetmek isteyenler, Libya'da vahşi işlerde imzaları olanlar Libya Tezkeresinden en çok rahatsız olanlar oldu."


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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