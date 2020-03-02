Ömer Çelik: "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine... - Son Dakika

Ömer Çelik: "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine...

6 saat önce

Ömer Çelik: "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır.

Ömer Çelik:

Ömer Çelik: " Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır."

Ömer Çelik, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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