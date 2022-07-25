Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır"

25.07.2022 19:13
Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (3)

" Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir"

"Bölgeyi karıştırmak isteyen birçok güce rağmen Türkiye meşru bir güvenlik üreticisidir, meşru bir güvenlik sağlayıcısıdır"

"(Dohuk'taki saldırı) Irak'ın Kuzeyindeki saldırı, hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması açık ve net bir şekilde söylemek isterim ki planlı bir provokasyondur"

"Kullanılan mühimmattan ve silahtan, olayın gerçekleşmesinde kullanılan yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır"

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Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik: "(Zaho'daki saldırı) Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır" - Son Dakika
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