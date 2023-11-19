Ömer dizisinde flaş gelişme! 32. bölümde senarist de senaryo da değişti

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın paylaştığı StarTV'nin sevilen dizisi Ömer ikinci sezonunda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Fenomen dizisinin senaristi ve senaryosu değişti.

SENARYO DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Ömer" dizisi yeni oyuncuları ve heyecanlı hikayesiyle pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Başarılı yönetmen Cem Karcı'nın çektiği dizinin 32. bölümü itibariyle senaryosu değişti. Deniz Madanoğlu, Gülizar Irmak'tan dizinin yazarlığını devraldı.

32. BÖLÜM NASIL BAŞLIYOR?

Dizinin 32. bölümünde Ömer'in, babası Reşat'la (Barış Falay) Çiçek'in (Melike Güner) evlenme kararı almasına gösterdiği tepkiyle başlıyor. Nevzat'ın iş yoğunluğunu artırması Gamze'yle Ömer'in arasındaki sorunları tetikler.