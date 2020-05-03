Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini ailesi aldı - Son Dakika

Korona virüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alındı.

Bir süredir Başakşehir Devlet Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.

(Tuncer Cengiz/İHA)