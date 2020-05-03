Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini ailesi aldı - Son Dakika

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini ailesi aldı

İSTANBUL - Korona Virüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve bu gün hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alındı.

Bir süredir Başakşehir Devlet Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ve bu gün hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.