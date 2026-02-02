Ömer Dormen'den "Acınız çabuk dindi" eleştirilerine yanıt - Son Dakika
Ömer Dormen'den "Acınız çabuk dindi" eleştirilerine yanıt

02.02.2026 17:26
Haldun Dormen'in vefatının ardından kızı Alya'nın 21. yaş günü kutlamasına gelen 'Acınız çabuk dinmiş' eleştirilerine Ömer Dormen'den yanıt geldi. Yaptığı açıklamada yas sürecinin kişisel bir deneyim olduğunu, başkalarının hüküm verme hakkının olmadığını belirten Ömer Dormen, kızının doğum gününü görmezden gelmediğini ve babasının da bunu istemeyeceğini ifade etti.

Ömer Dormen'in babası Haldun Dormen'in vefatının ardından, kızı Alya'nın 21. yaş günü kutlamasına dair paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ayşe Arman, Betül Mardin ve Ömer Dormen'in yer aldığı aile kutlamasına gelen "Acınız çabuk dinmiş" eleştirilerine, Ömer Dormen'den yanıt gecikmedi.

"ACIMI NASIL YAŞAYACAĞIM YALNIZA BANA AİT"

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in vefatının ardından Dormen ailesi, zorlu bir yas sürecinden geçerken, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tartışma yarattı. Ömer Dormen, kızı Alya Dormen'in 21. yaş günü için paylaşılan fotoğraflara gelen "Acınız çabuk dinmiş" eleştirilerine sessiz kalmadı.

AİLE ARASINDA KUTLAMA TARTIŞMA YARATTI

Haldun Dormen'in vefatının ardından Alya Dormen'in doğum günü, aile arasında sade bir kutlamayla gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan karelerde Ayşe Arman ve Ömer Dormen'in annesi, Haldun Dormen'in eski eşi, halkla ilişkiler dünyasının duayen ismi Betül Mardin'in de yer alması dikkat çekti.

Ancak bazı kullanıcıların yas sürecine ilişkin eleştirileri, Ömer Dormen'i açıklama yapmaya itti.

"BU ACI İÇİMDE, KALBİMDE"

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının kaybının yarattığı acının hâlâ çok taze olduğunu vurguladı. Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın kaybının acısı hep benimle. İçimde, kalbimde. Bu acıyı nasıl yaşayacağım, nasıl yas tutacağım ve onu nasıl anacağım yalnızca bana ait... Tıpkı herkesin kendi kaybını yaşama biçiminin kendisine özel olduğu gibi."

"BİR BABA OLARAK KIZIMIN DOĞUMGÜNÜNÜ GÖRMEZDEN GELMEDİM"

Kızının doğum günüyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Dormen, bir baba olarak sorumluluğuna dikkat çekti ve "Bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelmedim. Babamın da bunu istemeyeceğini çok iyi bildiğim için, 21. yaşını aile içinde kutlamayı tercih ettik." dedi.

"KIZIM VE EŞİM ÜZERİNDEN YAPILAN YORUMLAR ÜZDÜ"

Ömer Dormen, özellikle ailesini hedef alan yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şunları söyledi: "Kızım ve eşim üzerinden yapılan yorumları ve saldırıları üzüntüyle karşıladım."

"YAS, HERKES İÇİN AYNI ŞEKİLDE YAŞANMAZ"

Yas sürecinin kişisel bir deneyim olduğunun altını çizen Dormen, toplumsal yargılara şu sözlerle tepki gösterdi: "Bizim acımızı nasıl yaşayacağımız konusunda başkalarının hüküm verme hakkı yok. Benzer süreçleri siz farklı yaşamayı tercih edebilirsiniz, buna saygı duyarım."

Açıklamasının sonunda net bir duruş sergileyen Ömer Dormen, yaşam felsefesini şu sözlerle ifade etti: "Ben el âlem ne der diye değil, ailemden gördüğüm gibi, kendi doğrularıma göre yaşamayı seçmiş biriyim. Öyle de olmaya devam edeceğim."

