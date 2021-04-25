Ömer Düzgün: "Ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, 3-2 mağlup ettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Düzgün, ligde kalmak için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan BB Erzurumspor, puanını 37'ye çıkartarak ligde kalma umutlarını diri tuttu. Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligde kalmak için çabalayacaklarını ifade etti.

"Bizim için güzel bir galibiyet oldu"

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Süper Lig'de kalma anlamında devam niteliğinde bir galibiyetti. Öncelikle teknik eğitim ve oyuncularını gönülden kutluyorum. Ciğerleriyle, yürekleriyle oynadılar. Kendilerine yakışır bir şekilde oynadılar bir Erzurumlu bir dadaş gibi oynadılar. Tüm Türkiye'ye rakiplerimizi hakkımızla yeniyoruz demesini becerdiler. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten çok heyecanlıyım. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan yönetime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey inşallah gönlümüze göre olur" dedi.

"Puan kaybetme gibi bir şansımız yok"

Dört maçlarının kaldığını ve bu dört maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Düzgün, "Allah neyi nasip etmişse o olur ona inanıyoruz. İnşallah bu nasip de bizi Lig'de bırakacaktır. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda son dakikalarda ecel terleri döktük. Bugüne kadar sırtımızı yaslayıp da ikinci 45 dakikayı izleyemedik. Futbol böyle bir şey maalesef. 2 dakikada 5 dakikada her şeyi değişebiliyor. Gaziantep tebrik ediyorum bugüne kadarki en hırsı futbol oynadılar bize karşı. Keşke daha hırslı olsalardı ne diyebilirim ki. Bu hırs haliyle tabii ki bizi ikinci yarıda defansta bıraktı. Futbolcularımız maçı bırakmadılar ve hırsı bir şekilde oynadılar. Son dakikaların tarifi yok. Onu yaşamadan anlayamazsınız. 2-0'dan 3-1'e daha sonra 3-2'ye gelen bir maçta son dakika yiyeceğin bir golü düşünebilir misiniz? Hayal kırıklığı olurdu. Çünkü puan kaybetme gibi bir şansımız yok. Son 3 haftadır üst üste kazanıyoruz. 4 maçımız kaldı. 4 maçın hepsini de almaya talibiz. Alacağız Allah'ın izniyle. Ben futbolcularıma, ekibime ve taraftarlarıma güveniyorum. Günün sonunda Allah nasip ederse ligde kalacağız. Nasibimiz yoksa ne kadar çabalarsak çabalayalım vurduğunuz toplar direkten döner ya da başka bir şey olur. Sanki nasip bizde döndü diye düşünüyorum. Bugün yine rakiplerimizden kaybedenler var. Hayırlısı diyelim biz rakipleri beklemeden kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Yılmaz Hoca'nın gelmesiyle tabi ki bir enerji bir motivasyon yakaladık. İlk 3 maçımızı kaybettik daha sonra bir beraberlik ve devam ettik. Yılmaz hoca çok renkli bir sima. Heyecanlı ve enerji dolu. Zaten bu saatten sonra sahada kim daha çok enerjik ve motivasyonlu bir şekilde olursa kazanan o olur. İnşallah bu enerjiyi bizde ligin sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hakeme teşekkür ediyorum"

Maçın hakemi Halis Özkahya'ya da yönetimi nedeniyle teşekkür eden Düzgün, "Bugünkü hakem Halis Özkahya'ya çok teşekkür ediyorum. Hakemler sahada adaleti koydukları zaman nelerin olabileceğini çok net bir şekilde gördük. Bu anlamda da ben diğer tüm hakemlerimizin, sonraki karşılaşmalarda aynı mantıkta hareket etmelerini özellikle rica ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP