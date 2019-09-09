Son Dakika Haberleri: Ömer el Beşir davası: 'Milyonlarca doları saraydaki bir odada tutuyordu, anahtarı sadece kendisine...
BBC
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Ömer el Beşir davası: 'Milyonlarca doları saraydaki bir odada tutuyordu, anahtarı sadece kendisine...

53 dakika önce

Sudan'ın yargılanan devrik lideri Ömer el Beşir'in, sarayında anahtarı sadece kendisinde olan bir odada milyonlarca dolar tutarında Sudan Lirası ve döviz sakladığı öne sürüldü.

Ömer el Beşir davası: 'Milyonlarca doları saraydaki bir odada tutuyordu, anahtarı sadece kendisine..., System.String[]

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir'in, sarayında anahtarı sadece kendisinde olan bir odada milyonlarca dolar tutarında Sudan Lirası ve döviz sakladığı öne sürüldü.

30 yıllık iktidarının ardından nisanda darbeyle devrilen Ömer el Beşir'in, yolsuzluk ve yasa dışı olarak döviz bulundurmak suçlamasıyla yargılandığı davada Cumartesi günü sarayın eski genel sekreteri Tümgeneral Yassir Beşir ifade verdi.

Beşir ifadesinde aralarında Acil Destek Güçleri (RSF) adlı milis güçlerinin komutan yardımcısı ve Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi'nin de bulunduğu çeşitli kişi ve kurumlara bizzat 10,65 milyon euro teslim ettiğini söyledi.

2015-2018 yılları arasında sarayda görevli olan Yassir Beşir, "Paraların tutulduğu odaya sadece Beşir'in erişimi vardı. Bizim görevimiz, parayı talimat verdiği yerlere ulaştırmaktı" dedi.





'Milislere verilen paranın makbuzunu vermediler'

Yassir Beşir ifadesinde Acil Destek Güçleri'nin komutan yardımcısı Abdül Rahim Dagalo'ya 5 milyon euroyu teslim ederken milis güçlerinin "Hemedti" adıyla bilinen komutanı ve ülkenin en etkili generali Muhammed Hamdan Dagalo'nun da yanlarında olduğunu söyledi.

Acil Destek Güçleri, haziranda protestoculara müdahale etmiş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Müdahale sonrasında Nil Nehri'nden 40 ceset çıkarılmıştı.

Bu milislerin, 2003'te Batı Sudan'daki Darfur krizi sırasında katliamlarıyla nam salan Cincavid milislerinin devamı olduğu belirtiliyor.

Yassir Beşir, milislere verdiği para dışındaki ödemelerin makbuzlarını mahkemeye sundu.

Yassir Beşir, Ömer el Beşir döneminde iktidardaki Kongre Partisi'nin denetiminde olan Uluslararası Afrika Üniversitesi'ne 4,5 milyon euro teslim ettiğini anlattı.

Üniversitenin muhasebecisi, duruşmada bu ifadeyi doğruladı, paranın devrik lider tarafından okula destek olarak verildiğini söyledi.

Ömer El Beşir, başkent Hartum'da bir hapishanede tutuluyor.

Ömer El Beşir, Sudan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:49 
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