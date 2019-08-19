Son Dakika Haberleri: Ömer el Beşir ilk ifadesini kafeste verdi
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Ömer el Beşir ilk ifadesini kafeste verdi

18 dakika önce

Mahkeme karşısında ilk ifadesini kafes içinde veren eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını itiraf etti.

Ömer el Beşir ilk ifadesini kafeste verdi, System.String[]
Mahkeme karşısında ilk ifadesini kafes içinde veren eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını itiraf etti.

Yasa dışı yabancı para bulundurmak, resmi olmayan bir şekilde hediyeler almak ve yolsuzlukla suçlanan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, bugün başkent Hartum'da ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk ifadesini kafeste veren Beşir, Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını itiraf etti.

Sudan'da aylar süren protestoların ardından Ömer el Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı Nisan ayındaki bir darbeyle son bulmuştu. Beşir'in evinde 100 milyon doları aşkın nakit para bulan savcılar, devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Mayıs ayında başsavcı, Beşir'in rejim karşıtı protestolar sırasındaki ölümlerden de sorumlu tutulduğunu açıklamıştı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan 75 yaşındaki eski devlet başkanı Beşir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir ise bu suçlamaları reddediyor. - HARTUM
Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Sudan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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