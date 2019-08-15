Son Dakika Haberleri: Ömer el-Beşir'in mahkemesi 19 Ağustos'a ertelendi
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Ömer el-Beşir'in mahkemesi 19 Ağustos'a ertelendi

27 dakika önce

Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 19 Ağustos'a ertelendi.

Ömer el-Beşir'in mahkemesi 19 Ağustos'a ertelendi, System.String[]
Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 19 Ağustos'a ertelendi.

Sudan'da yolsuzlukla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 17 Ağustos'ta yargılanması beklenirken duruşmanın ertelendiği bildirildi. Beşir'in duruşmasının 19 Ağustos'a ertelendiği belirtildi. Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası ayın 19'una ertelendiğine dair Beşir'in avukatlarına bilgi verildi.

Sudan'ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan'da darbeyle görevden alınmıştı. - HARTUM
Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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