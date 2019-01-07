Son Dakika Haberleri: Ömer El-Beşir Seçim Komisyonu Üyeliği İçin Adayları Onayladı

Ömer El-Beşir Seçim Komisyonu Üyeliği İçin Adayları Onayladı

27 dakika önce

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Seçim Kurulu üyeliği için 9 adayın ismini onayladı.

Ömer El-Beşir Seçim Komisyonu Üyeliği İçin Adayları Onayladı, System.String[]
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Seçim Kurulu üyeliği için 9 adayın ismini onayladı.

Sudan Haber Ajansı'na göre, Sudan Hükümeti Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Cuma Beşara, Beşir'in Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişiyi onayladığını açıkladı.

Adayların ulusal diyalog çalışmaları sonuçlarının uygulanmasının takibi maksadıyla oluşturulan Yüksek Koordinasyon Komisyonu'nun, Beşir ile yapılan toplantıda tespit edildiği aktarıldı.

Habere göre, siyasi partilerde parti içi anlaşmazlıkların sonlandırılmasına ilişkin oluşturulan meclis üyeliği için 9 adayın isimleri belirlendi.

Beşara, Devlet Başkanı'nın Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişinin onaylanması için isimleri parlamentoya yakında sunacağını bildirdi.

Ömer el-Beşir tarafından 2014'te başlatılan ulusal diyalog girişiminin 2020'de yapılması planlanan seçimlere dek çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Beşara, "Ülkenin realitesine göre diyaloga alternatif başka bir şey yok. Bunun dışında başka herhangi bir söz ulusal güvenliğin tehdit edilmesi anlamına gelir." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Gitti

İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 05:07:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer El-Beşir Seçim Komisyonu Üyeliği İçin Adayları Onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]