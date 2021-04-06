Ömer Erdoğan: "Bana göre maçın hakkı beraberlikti" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Bana göre maçın hakkı beraberlikti"

06.04.2021 18:56
Ömer Erdoğan:

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, rakiplerle puan farkını açma fırsatını değerlendiremediklerini söylerken, karşılaşmanın hakkının ise beraberlik olduğunu dile getirdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, rakiplerle puan farkını açma fırsatını değerlendiremediklerini söylerken, karşılaşmanın hakkının ise beraberlik olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında A.Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bizim için bir fırsat maçıydı. Hem alttaki rakiplerle puan farkını açmak hem de 5.'liği alabilmek için. Maalesef değerlendiremedik. Maçtan önce zor bir maç olacağını, merkezi çok iyi kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Biglia, Bertolacci, Casto gibi oyunculara zaman verdiğimizde sıkıntılar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Maçın genelinde o bölgeyi iyi kapattık. Zaman zaman top Karagümrük'te oldu ama ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Bizim de fazla pozisyonumuz yoktu. İkinci yarı ortada devam ederken kırılma anı Diouf'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı, 1-0 öne geçebilirdik. Gol yedikten sonra yine Bopuendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bugün maalesef mağlup olduk. Hemen Göztepe maçı hazırlıklarına başlayıp o maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN YORGUNLUKLAR ORTAYA ÇIKTI"

Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında 3-0 kazandıkları Hatayspor maçının takım üzerinde bir rehavet oluşturup oluşturmadığına ilişkin Erdoğan, "Rehavet olduğunu sanmıyorum. Ama Galatasaray maçı yüksek tempoda geçti. Oyuncuların ister istemez kısa zamanda toparlanması kolay değildi. Zaman zaman yorgunluklar ortaya çıktı. Oyuncular bu maçın ciddiyetini biliyorlardı. Kazandığımızda alttaki takımlarla puan farkını açıp 5.'liğe çıkma şansımız vardı. Rakip yabana atılacak bir rakip değildi. Kaliteli oyunculara sahip. İşin savunma kısmını iyi yaptık. Biraz öne bölgede rakibi karşılayıp kazandığımız toplarla hücum etmeye çalıştık ama topu kazandıktan sonra doğru tercihler yapmadık veya merkezde basit top kayıplarıyla hücuma sağlıklı çıkamadık" şeklinde konuştu.

Ömer Erdoğan, Boupendza'nın müsabakaya yedek başlamasıyla alakalı da şu cümlelere yer verdi:

"10 günlük bir Covid süreci vardı. 16-17 saatlik yolculuktan geldi. En son yerine oynayan Camara'dan memnundum. Onu tercih ettim bugün."

(Uygar Aydın/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Bana göre maçın hakkı beraberlikti' - Son Dakika Spor


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