Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık"

11.04.2022 23:39

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bugün galip gelip ligde yukarıya tırmanmak için fırsat maçıydı" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bugün galip gelip ligde yukarıya tırmanmak için fırsat maçıydı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hataysaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor'u tebrik ederek, kendileri için ağır bir mağlubiyet olduğunu kaydetti. Beklemedikleri bir skor aldıklarının altını çizen Erdoğan, "Antalyaspor'un özellikle bundan önceki 9 maçta bir serisi vardı. 9 haftadır iyi bir futbolla iyi netice alıyorlardı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Son 5 maçın bizim açımızdan hem ocak ayında yaşadığımız sıkıntılar sonrası yine bir çıkış yakaladık. İyi bir futbolla puanlar topladık. Üst gruba dahil olduk. Son haftaya kadar bu yarışın içinde kalmak istiyoruz. Bugün galip gelip yukarıya tırmanmak için fırsat maçıydı. Avrupa'ya gitmek için fırsattı, başaramadık" şeklinde konulştu.

"ÇOK HATA YAPAN BİZDİK"

Müsabakada öne geçme ve beraberlik yakalama fırsatları yakaladıklarını ifade eden Erdoğan, "Oyunsal anlamda yediğimiz goller bize yakışmayan gollerdi. Çalışmamıza rağmen anlatmamıza rağmen yediğimiz goller önceden hazırlıklı olduğumuz halde yememiz üzdü. Bu futbolda oluyor, futbol hata oyunu. Daha çok hata yapan bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, öne geçme ve beraberliği yakalama fırsatları da yakaladık" diye konuştu.

Ömer Erdoğan, bir an önce bu maçın analizini yaparak, iç sahada oynayacakları Sivasspor maçına hazırlanacaklarını kaydetti.

Ömer Erdoğan, Riberi'o'ya gösterilen kırmızı kartın ise biraz ağır bir karar olduğunun altını çizdi.

(İsa Akar-Akif Yılmaz/İHA)

Ömer Erdoğan: Beklenmedik mağlubiyet aldık
Ömer Erdoğan: Beklenmedik mağlubiyet aldık
Ömer Erdoğan: Beklenmedik mağlubiyet aldık

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Ömer Erdoğan: Antalya'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz Ömer Erdoğan: Antalya'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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