Üye Girişi
Ömer Erdoğan: "Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var"

07.07.2021 19:29

- Ömer Erdoğan: "Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Hatayspor bu sezonda keyifli futbol izlettirecek" "Benim için en önemli olan şey aile olabilmek" Erzurum'da 1. Etap kamp çalışmalarına devam eden A.

- Ömer Erdoğan: "Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Hatayspor bu sezonda keyifli futbol izlettirecek"

"Benim için en önemli olan şey aile olabilmek"

ERZURUM - Erzurum'da 1. Etap kamp çalışmalarına devam eden A. Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul kulüplerinin ve yurtdışı kulüplerinin ciddi bir şekilde Boupendza ile ilgilendiğini belirten Erdoğan, "Gösterdiği performans sonrası ülkemizde İstanbul kulüplerinin ve yurtdışından çok ciddi isteyen kulüplerin olduğunu görüyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan A. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan takımın durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçen sezon keyifli futbol izlettiren Hatayspor'un bu sezonda seyirci karşısında olacağını ifade etti. Aaron Boupendza'nın transferine de değinen tecrübeli teknik adam yakında her şeyin netlik kazanacağını belirtti.

"Oyuncularımın hırsından çok memnunum"

Geçen sene keyif veren Hatayspor'un bu sezonda aynı keyfi vereceğini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle 2020-2021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. Biz Erzurum'da 1 Temmuz'da kampımızın ilk etabına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 gün daha burada kampımız devam edecek. 10 gün sonunda kampımızı 2. Etap olarak Fenerbahçe topuk yaylası tesislerinde devam ettireceğiz. Şuana kadar oyuncularımızın gayreti, motivasyonu, çalışma temposu ve hırslarından gayet memnunum. İyi bir tempoda çalışıyoruz. Kamp süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu oyuncularımıza aktardık. Onlardan ellerinden geldiğince çalışıyor. Geçtiğimiz sezon bittikten sonra milli takıma giden arkadaşlarımıza izin verdik. Şuanda 1-2 tane oyuncumuz eksik onlarda yakın zamanda aramıza katılacaklar. Onlar ve yapacağımız transferler aramıza katılınca sezon başlayana kadar umarım takımımız hazır hale gelecek. Geçen sene lige oynadığımız futbolla renk katan, keyif veren Hatayspor yeni sezonda yine keyifle futbol seyrettirecek" dedi.

"Ligde keyif veren futbol izlettireceğiz"

Her hafta üzerine koyan bir takım olacağını da kaydeden Erdoğan, "Açıkçası geçen sezon tarihimizde ilk defa Süper Lig'e çıktık. Buna rağmen çok güzel bir başarı elde ettik. Bu başarılarda emeği olan futbolcularımla ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Geçen senede söylemiştim ligi maçtan maça değerlendireceğiz. Bu yolun sonu bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz demiştim. Bu açıklamam bu sene yine geçerlidir. Geçen sene üst düzey oynayan futbolcularımız vardı aramızdan ayrıldılar. Bu senede onların yerini dolduracağımız futbolcularımızla yine ligde keyif veren her hafta üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza ve Türkiye'de futbol severlere iyi futbol izlettirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Önümüzdeki günlerde Boupendza transferi netlik kazanacak"

Boupendza'ya birçok kulübün ilgisinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz de Boupendza'yı takip ediyoruz. Futbolcumuz sağlık sıkıntılarından dolayı hala aramıza katılamadı. Yakında aramıza katılacak fazladan izin vermiştik milli takıma gittiği için. Boupendza takım arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir sezon geçirdi. Ligimizde gol kralı oldu ve birbirinden güzel goller attı. Bu performansı sonrası ülkemizde İstanbul kulüplerinin ve yurtdışından çok ciddi isteyen kulüplerin olduğunu görüyoruz. Kulübümüzde kendi menfaatleri doğrultusunda ve oyuncunun istekleri doğrultusunda bu transferi en iyi şekilde yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bu konunun netlik kazanacağını düşünüyorum. Giderse kendisi adına çok mutlu oluruz ama aramızda kalırsa da ondan sonuna kadar faydalanmaya çalışırız. Şu anda netlik kazanan bir şey yok ama önümüzdeki günlerde her şey daha net olacaktır" diye konuştu.

"Benim için en önemli konu aile olabilmek"

Transfer yaparken sadece futbolculuğa değil karaktere de baktığını belirten Erdoğan, "Aile ortamı benim inanılmaz derecede çok önem verdiğim bir konu. Biz geçen sene transfer yaparken ve bu senede yapacağımız transferlerde futbolculuğun dışında karakter olarak ta araştırıyoruz. Aldığımız futbolcu bize ayak uydurabilecek mi, aidiyet duygusu taşıyor mu, burada ailesiyle berabermiş gibi hissedecek mi tüm bu özelliklere bakıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da yaptığımız ilk toplantıda bu konulardan bahsettim. Aile ortamıyla neler başarabileceğimizin örneğini biz geçen sene yaptıklarımızla canlı gördük. Bunu aynı şekilde devam ettirebilmemiz için buradaki herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini, oynayan oynamayan herkesin bu aile içinde çok önemli olduğunu birbirimize göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Benim yapım gereği ben hiçbir oyuncumu birbirinden ayırmam. Kariyerine ve futbol geçmişine çok saygı duyarım ama benin için her futbolcu çok önemlidir. Her futbolcuma aynı değeri verir ve aynı şekilde yaklaşırım. Tabi tüm bunların karşılığından onlardan da bir beklentim var. Oyuncularıma her zaman söylediğim şey hata yapabilirsiniz, gol yedirebilirsiniz, golde kaçırabilirsiniz ama kötü mücadele edip az koşma gibi bir lüksümüz yok. Eğer biz bu takımın formasını giyiyorsak ve Süper Lig seviyesindeki bir takımda görev alıyorsak bu gibi durumları kabullenemem. Zaten oyuncularımda sağ olsun ilk günden itibaren ne kadar istekli olduklarını bana gösteriyorlar. Bunları yine başarabilirsek yeni gelen arkadaşlarımızda biran önce adaptasyon sürecini atlatırsa geçen sene elde ettiğimiz başarının devamını sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bu sene herkesin beklentisi daha yüksek"

Saha içerisinde birbirine saygılı olan bir takım oluşturmaya çalıştığını da ifade eden Erdoğan, "Tabi ki geçen sene elde ettiğimiz bu başarı hem camiamızda hem Türk futbol izleyicilerinden bu sezon için daha büyük beklentiler oluşturdu. Bizimde bu yönde beklentilerimiz var bizde her zaman daha çok üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Dediğim gibi şimdiden çok iddialı konuşup sıralamada yer belirlemek benim için çok sağlıklı olmaz. Önümüzü görmemiz lazım ama kesinlikle yine keyif veren ofansif oynayan, her maç çok gol pozisyonuna girmeye çalışan, ama futbolun iki yönünü de doğru oynan, saha içerisinde birbirine saygılı olan rakip takıma saygı duyan bir oyuncu grubu burada oluşturmaya çalışıyoruz. Futbolcularıma söylüyorum siz oynarken keyif alırsanız sizi izleyen herkes keyif alır. İzleyicilerimize oynadığımız güzel futbolla en güzel karşılığı vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu

Ömer Erdoğan: Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var
Ömer Erdoğan: Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var
Ömer Erdoğan: Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var
Ömer Erdoğan: Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var' - Son Dakika Spor


Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı 23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı         
23:02
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 03:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Erdoğan: "Boupendza'yı isteyen çok ciddi kulüpler var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement