Ömer Erdoğan: "Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı"

06.01.2021 19:02
Ömer Erdoğan:

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybeden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Hala anlayamıyorum bunun nedenini. Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybeden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Hala anlayamıyorum bunun nedenini. Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantında konuşan Erdoğan şöyle konuştu:

"1-0 öndeyken maçın 43. dakikasında yediğimiz kırmızı kart tamamen oyun planımızı bozdu. Anlamsız bir kırmızı kart. Hala anlayamıyorum bunun nedenini. Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı. İkinci yarı sahada kalan arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yaptılar. İyi mücadele ettiler Sahada kalanlara teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Münir ile beraber Diouf'un sakatlığı Billong'un sakatlığı bizi açıkçası sıkıntıya soktu. Elimizde olan diğer oyuncular, bugüne kadar fırsat veremediğimiz ve az oynayan arkadaşlarımızla inşallah iyi hazırlanıp hafta sonu Beşiktaş maçında yine saha da iyi futbolla iyi mücadeleyle devam etmek istiyoruz." - ANKARA

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Erdoğan: 'Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabi işi zorlaştırdı' - Son Dakika


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