Son Dakika Haberleri: Ömer Erdoğan'dan Bursaspor Açıklaması

Ömer Erdoğan'dan Bursaspor Açıklaması

1 saat önce

Bursaspor'un eski kaptanı Ömer Erdoğan, yeşil-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak adını geçmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Dün teknik direktör Mesut Bakkal hocamızla anlaşan yönetim kurulumuz değerli hocamıza benim ismimi önermiş olup, hocamız tarafından teknik ekipte şu an böyle bir...

Ömer Erdoğan'dan Bursaspor Açıklaması, System.String[]
Bursaspor'un eski kaptanı Ömer Erdoğan, yeşil-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak adını geçmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Dün teknik direktör Mesut Bakkal hocamızla anlaşan yönetim kurulumuz değerli hocamıza benim ismimi önermiş olup, hocamız tarafından teknik ekipte şu an böyle bir açık olmadığına kanaat getirilmiştir. Bu kararı kulübe kaptanlık yapmış ve kulübün formasını giymiş bir neferi olarak olgunlukla karşıladım. Bundan sonraki süreçte büyük Bursasporumuza taraftar edasıyla desteklerimi devam ettireceğim" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın eski kaptanı Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Son oynanan Aytemiz Alanyaspor lig karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyet ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Bu gelişmeden sonra ortaya çıkan, maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan Bursaspor'un vereceği görevi bu şehrin ve bu kulübün bir neferi olarak kabul edeceğimi, görüştüğüm başkan ve yöneticilere, büyüklerime tebliğ ettim. Bunun üzerine sosyal medyada hızla yayılan Ömer Erdoğan, Bursaspor teknik ekibine dahil oluyor haberine teveccüh gösterip bana verilen büyük destek için büyük Bursaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Dün Teknik Direktör Mesut Bakkal hocamızla anlaşan yönetim kurulumuz değerli hocamıza benim ismimi önermiş olup, hocamız tarafından teknik ekipte şu an böyle bir açık olmadığına kanaat getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bu kararı kulübe kaptanlık yapmış ve kulübün formasını giymiş bir neferi olarak olgunlukla karşıladığını belirterek, "Mesut Bakkal hocamıza bu çetin süreçte gönülden başarılar diliyorum. Değerli taraftarımızında bu süreçte her zaman arkasında durdukları takımımıza destek olup Bursasporumuzun bu sınavdan da alnının akıyla çıkacağına en ufak şüphe duymuyor yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük Bursasporumuza taraftar edasıyla desteklerimi devam ettireceğim, tekrar camiamıza göstermiş olduğu teveccühten ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:55 Kaynak: İHA
Mesut Bakkal, Ömer Erdoğan, Bursaspor, Spor
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